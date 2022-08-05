Криптовалютная биржа нового поколения
Котировки валют
Имя
Последняя цена
За 24 ч
За 7 дней
За 30 дней
График за 60 дней
Bitcoin
BTC
20368.35
+0.8%
−1.13%
+1.01%
BNB
BNB
343.80
+4.13%
+13.32%
+14.43%
Ethereum
ETH
1550.41
+1.25%
−0.28%
+12.76%
XRP
XRP
0.4576
+0.59%
−3.74%
−6.84%
EOS
EOS
1.167
+1.54%
+2.57%
−0.77%
Chainlink
LINK
8.231
+6.23%
+13.62%
+4.37%
Litecoin
LTC
63.95
+3.25%
+14.12%
+14.56%
TRON
TRX
0.06214
+0.69%
−2.32%
−0.5%
Zcash
ZEC
51.80
+2.7%
−3.67%
−9.27%
Cardano
ADA
0.4069
+4.28%
+0.61%
−5.9%
Почему мы
Безопасность
Гарантия на возврат средств, при любом исходе.
Мы не блокируем подозрительные средства не прошедшие проверку, а возвращаем их отправителю.
Аудит
Постоянный аудит и сопровождение со стороны лучших в мире компаний по кибер-безопасности.
Вход
Мы не используем смс для аутентификации, а 2FA и код в телеграмм. СМС можно перехватить и они видны спецслужбам.
География
Работаем с несколькими юрисдикциями, охватывая страны СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока, что позволит работать со всеми участниками финансового рынка.
Хранение
Безопасное хранение криптовалюты и соответствие стандартам для защиты ваших средств.
Почему мы
Уникальные технологии
Платформа создана вместе с профессиональными трейдерами и имеет ряд уникальных функций и возможностей
Агрегатор
Мы выступаем как агрегатор ликвидности с крупнейших бирж. Мы не рисуем стакан и предлагаем лучшие условия.
Терминал
Вам доступен профессиональный торговый терминал и лучшие инструменты для торговли.
API
Продвинутое API для торговых роботов. Стабильная работа и возможности являются одними из лучших на рынке.
Алгоритмы
Надежное исполнение ордеров. Продвинутые алгоритмы, высоколиквидный стакан, высокочастотная торговля и стратегии скальпинга.
Зарабатывайте сегодня на технологиях будущего
Пройдите регистрацию прямо сейчас и получите доступ ко всем уникальным возможностям биржи
Почему мы
Аналитика и копирование сделок успешных трейдеров
Для трейдеров
Лучшие условия для трейдеров и возможность гибко взаимодействовать с вашей аудиторией
Статистика
Широкая, независимая статистика и возможность формировать портфель из стратегий трейдеров
Технологии
Высокотехнологичные решения для исполнения и сопровождения сделок
Свой штат
Собственный штат профессиональных трейдеров на платформе с участием аналитического отдела
Тщательный аудит для профессиональных трейдеров
Наша команда
Osman Ozbolat
Chief Executive Officer (CEO)
Tokat Burak
Chief Financial Officer (CFO)
Ilia Angelov
Chief Technology Officer (CTO)
Cagla Ercan
Chief Marketing Officer (CMO)
Mikhail Mikhailov
Head of Analytics
Galina Rakomina
Head of KYC/AML department
Dauda Sulaimon Abiola
Advisor