Почему мы

Безопасность

Гарантия на возврат средств, при любом исходе. Мы не блокируем подозрительные средства не прошедшие проверку, а возвращаем их отправителю. Регистрация

Аудит Постоянный аудит и сопровождение со стороны лучших в мире компаний по кибер-безопасности.

Вход Мы не используем смс для аутентификации, а 2FA и код в телеграмм. СМС можно перехватить и они видны спецслужбам.

География Работаем с несколькими юрисдикциями, охватывая страны СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока, что позволит работать со всеми участниками финансового рынка.